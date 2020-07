Ontwikkelaar Saber Interactive laat weten dat Crysis Remastered twee grafische modi op de PlayStation 4 Pro heeft. De feature stelt de game in staat om de extra rekenkracht van de console optimaal te benutten. Je kunt kiezen uit een Resolution en Performance modus.

De Resolution modus is dynamisch en varieert van minimaal 1440p tot maximaal 4K en draait aan 30 fps. In de Performance modus staat de resolutie vast op 1080p. Het is onbekend of de game dan op 30 of 60 fps draait. Vermoedelijk gaat het om 60 fps, aangezien de game op de originele PlayStation console een 1080p resolutie heeft die wel vast staat op 30 fps.

Nadat de trailer eerder al was gelekt is de onthulling en releasedatum van Crysis Remastered uitgesteld. Volgens de verklaring heeft de ontwikkelaar zo meer tijd om de game beter af te werken.