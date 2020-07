Ontwikkelaar Infinity Ward maakt bekend dat je aanstaand weekend in Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone dubbel XP kunt verdienen. Daarnaast krijg je ook twee keer zoveel XP-punten voor wapens en tiers. Het evenement gaat morgen om 19:00 uur van start. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer het precies eindigt.

Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat de playlists zijn bijgewerkt. De Shoot the Ship playlist komt te vervallen. Deze wordt vervangen door Shipment (5v5) en Shoot House (8v8). Eerder deze week is er ook een update voor de game uitgebracht. Alle details van update 1.23 voor Call of Duty: Modern Warfare en Warzone lees je hier.

Door de update is onder meer Call of Duty: Warzone in Quads met 200 man speelbaar. Tot slot gaan er geruchten dat het stadion op de map in Call of Duty: Warzone binnenkort mogelijk te betreden is.