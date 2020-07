Het is zo vanzelfsprekend dat je na een dag school of werken thuiskomt, op je stoel of bank gaat zitten en de PlayStation aanzet. Even die nieuwe game spelen, online knallen met je vrienden en een paar uur plezier hebben. Niemand denkt er al te veel over na, maar die vanzelfsprekendheid gaat helemaal niet voor iedereen op. Interessant is daarom om de verschuiving te zien die gaande is en deels werd ingezet door Naughty Dog.

Zoals we eerder al lieten weten, beschikt The Last of Us: Part II over een ongekend scala aan mogelijkheden om de game zo aan te passen dat het voor bijna elke individu beter speelbaar is. 99% van de gamers zal al die opties links laten liggen of heeft dat al gedaan, omdat zij de game gewoon kunnen spelen op de ‘normale’ manier. Toch zegt het implementeren van dergelijke features wel wat over Naughty Dog. Allereerst natuurlijk dat ze er tot zo’n lengte over na hebben gedacht.

Belangrijker nog is dat het ook een signaal afgeeft aan de industrie. Daar wordt de ontwikkelaar voor geprezen, maar eigenlijk is het Microsoft die de credits verdient. Zij waren de eerste die met een speciale controller kwamen om fysiek gehandicapte gamers beter te ondersteunen. Zo’n controller zien we niet op de PlayStation 4, wat een gemis is. Tegelijkertijd biedt een Triple-A release als The Last of Us: Part II dan weer zoveel features in de game, dat je dat bij de concurrent (nog) niet ziet.

Zo heeft elke partij zijn eigen benadering en insteek, maar de boodschap is helder. Iedereen moet van games kunnen genieten en het is aan ontwikkelaars, maar ook consolemakers om daar meer bedachtzaam mee om te gaan. Of Sony ooit met zo’n speciale controller komt is onduidelijk, maar het zou een aanwinst zijn voor alle gamers die met fysieke beperkingen te maken hebben. Dat vraagt ontwikkeling en tijd, dus dat heeft iets meer voeten in de aarde dan toegankelijkheidsfeatures implementeren in games.

Althans, als we uitgaan van een vaste preset aan features die universeel in games toegepast kan worden. Dit met het oog op mensen met een visuele beperking, maar ook mensen met een gehoorbeperking en alles wat daar tussen zit. Naughty Dog zet daarmee nu een nieuwe standaard en natuurlijk is elke game anders, maar een gedeelte daarvan zou bijvoorbeeld toegepast kunnen worden in Ghost of Tsushima en ook andere latere titels.

Nu is het voor grote ontwikkelaars financieel wat gemakkelijker om te realiseren dan voor kleine ontwikkelaars, want die moeten hun budgetten immers heel secuur verdelen en inzetten. Desalniettemin is het goed dat Naughty Dog de kennis deelt met andere partijen, zoals ze lieten weten, want dat kan weleens een beweging in gang zetten waar uiteindelijk de hele industrie van profiteert. Want waarom zouden gamers met een beperking achtergesteld moeten worden? Dat is niet eerlijk, want gamen is voor iedereen.

Het is dus goed om deze stap te waarnemen en het ultieme bewijs dat het impact heeft, dat zie je in de video hieronder. Steve Saylor is min of meer blind – dat is een breder begrip dan niets kunnen zien – en deelde zijn eerste reactie toen hij alle features in The Last of Us: Part II zag. Zijn video ging de wereld over en werd door veel grote nieuwsoutlets opgepikt. Enerzijds omdat het interessant is en viral ging, anderzijds om het verhaal van Steve aan te horen.

Deze Jouw mening kent dus een ietwat andere insteek dan simpelweg een ‘harde’ stelling, want het is een beetje een open deur dat ontwikkelaars sowieso meer voor gehandicapte gamers mogen en moeten doen. De vraag is alleen in welke mate, vorm en aanpak en of het universeel toegepast moet worden. Zo ja, hoe? In ieder geval voer voor een interessante en gezonde discussie die in het teken staat van gamen nog breder beschikbaar maken. Je mening over dit onderwerp in het algemeen, de stelling of gewoon je reactie op de video van Steve horen we graag. Wil je het wel beschaafd houden?