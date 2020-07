IO Interactive is momenteel druk bezig met Hitman 3, maar heeft nog even de tijd gevonden om een nieuwe video in elkaar te zetten. Hierin laten ze weten wat je van de game mag verwachten.

Hitman 3 is de afsluiter van het verhaal dat in 2016 begon. Het derde deel schept duidelijkheid over de gebeurtenissen van de vorige twee delen, mocht je niet op de hoogte zijn. Volgens de ontwikkelaar zijn de verrassingen zo groot dat er daardoor veel ‘Holy shit’-momenten in het nieuwe spel zitten.

Wat je nog meer van Hitman 3 mag verwachten wordt in de onderstaande video uit de doeken gedaan.