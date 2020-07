Het is vandaag vrijdag 3 juli en dat betekent bijna weekend, maar ook de release van Marvel’s Iron Man VR. Deze nieuwe PlayStation VR game gooit best hoge ogen vanwege de omvang van het avontuur en omdat het binnen virtual reality games gezien kan worden als een Triple-A release.

Inmiddels zijn ook de eerste reviews gepubliceerd en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht van cijfers. Over het algemeen krijgt de game erg goede tot hoge cijfers, maar het loopt terug tot een 5.0 op dit moment. Dit is de enige onvoldoend tot zover, maar duidelijk is dat reviewers er erg gevarieerd over denken.

Hoe wij er over denken zal je snel te weten komen, we hopen onze Marvel’s Iron Man VR review snel te kunnen publiceren.