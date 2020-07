Giancarlo Esposito – die jullie mogelijk ook kennen als de drugsbaron Gustavo Fring in de series Breaking Bad en Better Call Saul – speelt naar eigen zeggen in een “enorme” game. Dit vertelt de acteur in een interview met Collider. Helaas kan de beste man geen verdere details met ons delen, dus we hebben ook geen idee over welke game het gaat.

Industrie insider Daniel Ahmad doet hier nog een schepje bovenop, door op Twitter te zeggen dat we deze maand meer over deze mysterieuze titel te horen zullen krijgen. In het gesprek geeft Esposito wel al aan dat al zijn acteerwerk al gedaan is en gezien zijn historie qua personages draait zijn karakter waarschijnlijk om een antagonist. Esposito speelde eerder al een rol in Destiny en PayDay 2, dus hij is bekend met het medium.

Mocht Ahmad het bij het juiste eind hebben, dan horen we deze maand meer over de game.