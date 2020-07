Uitgevers zijn vandaag de dag nogal van het aankondigen van een aankondiging, maar zo nu en dan zien we de ‘klassieke manier’ voorbij komen. Een website die plots online gaat, aangevuld met sociale media berichten die allemaal als teaser dienen.

Out of this World is iets nieuws en dat volgt precies het zojuist omschreven traject. We weten zo goed als niets over Out of this World en dus is het ook een beetje de vraag of het om een game gaat of iets anders. De teasers wijzen naar 7 juli, wanneer de onthulling zal plaatsvinden.

Je kan de website hier vinden en daar staat het onderstaande te lezen. Voor de teasers op sociale media kan je hier terecht. Zodra wij meer weten lees je het hier.