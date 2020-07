Eén van de meest aangename verrassingen tijdens het PlayStation 5 evenement was toch wel Kena: Bridge of Spirits, die op dit moment in ontwikkeling is bij de kleine studio Ember Lab. In de game stappen we in de schoenen van de titulaire Kena, die een dorp vindt dat gevuld is met verloren en corrupte zielen.

Nu heeft Ember Lab een nieuwe video vrijgegeven waarin we zien hoe twee teamleden ingaan op de aankondigingstrailer en wat we verder van de game mogen verwachten. Zo is Kena bewapend met een lange staf die je ook kunt gebruiken als boog of schild.

Kena: Bridge of Spirits staat gepland voor een release eind 2020 en verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.