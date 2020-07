Volgende week vrijdag verschijnt F1 2020 voor onder andere de PlayStation 4 en Codemasters heeft nu een nieuwe trailer uitgebracht die de nieuwe features op een rijtje zet. Gezien dit deel met best wel wat nieuwe mogelijkheden en features komt, is een goed overzicht best wel handig.

Deze trailer zet in het kort alle nieuwe mogelijkheden op een rijtje en daaruit blijkt dat Codemasters de afgelopen maanden absoluut niet stilgezeten heeft. Daar blijft het niet bij, wij zijn al bezig met de game en in een special dit weekend gaan we wat dieper op deze nieuwe features in.