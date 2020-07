Sony PlayStation kondigde eerder deze week het PlayStation Indies initiatief aan wat eigenlijk betekent dat ze hun ondersteuning voor onafhankelijke ontwikkelaars nieuw leven inblazen. Zo mogen we vanaf nu maandelijks op z’n minst een indie verwachten in de line-up voor PlayStation Now. Ook de PlayStation Store heeft een specifieke sectie gekregen om dergelijke games beter in de spotlights te plaatsen én Sony beloofde wat aankondigingen.

Inmiddels zijn al deze games uit de doeken gedaan en die hebben we hieronder op een rijtje gezet met trailer en link naar de blogpost. Voor aanvullende details kan je dus via de links op het PlayStation Blog terecht. Van de negen games komen er een aantal naar de PlayStation 5, naast dat ze ook op de PlayStation 4 zullen releasen. Bij de titels waarvan dat duidelijk is hebben we het erbij gezet.

Worms Rumble (PS4 & PS5)

Release: Eind 2020.

Meer informatie hier.

Haven (PS4 & PS5)

Release: Onbekend.

Meer informatie hier.

Carto (PS4)

Release: Najaar 2020.

Meer informatie hier.

Recompile (PS5)

Release: Onbekend.

Meer informatie hier.

Maquette

Release: 2020.

Meer informatie hier.

Where the Heart Is (PS4)

Release: Eind 2020.

Meer informatie hier.

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch (PS4)

Release: Eind 2020.

Meer informatie hier.

Heavenly Bodies (PS4 & PS5)

Release: 2021.

Meer informatie hier.

Creaks (PS4)

Release: Zomer 2020.

Meer informatie hier.