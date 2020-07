Eigenlijk was het de bedoeling dat Budget Cuts afgelopen mei zou verschijnen, maar helaas werd de PlayStation VR-titel stilletjes uitgesteld. We zullen nog een tijdje moeten wachten, want Neat Corporation heeft via het PlayStation Blog laten weten dat Budget Cuts vanaf 25 september verkrijgbaar is voor PlayStation VR.

In Budget Cuts ben je een werknemer van het bedrijf TransCorp. Helaas komt jouw baan onder druk te staan door de introductie van robots, die vele malen goedkoper zijn. Het is aan jou om jezelf – middels deftig sneakwerk en mêlee gevechten – te beschermen tegen deze jagende robots.

Om je nog maar een indruk te geven van de game, staat de trailer van vorig jaar hieronder voor je klaar: