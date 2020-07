Vorig jaar mei kwam A Plague Tale: Innocence op de markt en de game kreeg over het algemeen goede cijfers. Asobo Studio heeft laten weten dat het spel het qua verkopen ook goed gedaan heeft, want er zijn wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht.

Als een nieuwe IP goed heeft verkocht dan is de kans groot dat er een vervolg zal komen. In december vorig jaar deden hier al geruchten over de ronde, dus het moet raar lopen als er geen sequel komt. Volgens de eerder aangehaalde geruchten zal A Plague Tale: Innocence 2 dit jaar worden aangekondigd en de release zou voor 2022 gepland staan.