Sony heeft een uitgebreid portfolio van studio’s die vrijwel allemaal exclusief ontwikkelen voor de PlayStation platformen. Uitbreiding kan echter nooit kwaad en volgens een bericht van Bloomberg kijkt Sony Corporation naar de aanschaf van Leyou Technologies. Dit is een bedrijf gevestigd in Hong Kong en vooral bekend van Warframe, een populaire free-to-play game.

Ook heeft dit bedrijf weer verschillende studio’s onder zich, waaronder Splash Damage, Athlon Games en Kingmaker. Kortom, een interessante partij om over te nemen, omdat Sony daarmee gelijk weer een reeks studio’s aan zijn al grote netwerk kan toevoegen.

Volgens Bloomberg kijkt Sony nu met financiële adviseurs om een bod uit te brengen op Leyou, maar er zijn meer kapers op de kust. Zo zou er in mei een aanbod gedaan zijn door Zhejiang Century Huatong Group Co. wat volgde op gesprekken tussen Leyou en iDreamSky Technology Holdings Ltd., die eveneens een bod had uitgebracht.

De waarde van het bedrijf zou boven de 1.1 miljard dollar liggen, dus mocht Sony Leyou overnemen dan zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Of het zover komt is echter afwachten, zowel Sony als Leyou wilden niet reageren op verzoek om commentaar van Bloomberg.

Mocht Sony het bedrijf inderdaad overnemen, dan lees je het uiteraard hier op PSX-Sense.