2K Games heeft een sloot aan informatie vrijgegeven van NBA 2K21. Het meest in het oog springende nieuws is dat de komende game in de basketbalserie een launchtitel zal worden voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Net als voorgaande delen zullen er twee versies van NBA 2K21 verschijnen. Toch zijn er dit jaar drie ‘cover athletes’. Dit komt doordat er op de ‘normale’ uitgave van de current-gen versie een andere basketballer op het doosje zal staan dan op de next-gen versie. Op de PlayStation 4-versie wordt vijfvoudig NBA All-Star en Portland Trial Blazers-uitblinker Damian Lillard getoond. De PS5-versie is gereserveerd voor New Orleans Pelicans forward, Zion Williamson.

De atleet voor de speciale versie van NBA 2K21 is wel hetzelfde, want dat is niemand minder dan Kobe Bryant. Deze editie zal worden aangeboden als de ‘Mamba Forever Edition’, die een adviesprijs van €99,99 heeft. Deze uitgave biedt als enige de optie dat je de next-gen versie gratis kan binnen halen.

Dit is dus niet het geval als je de ‘normale’ versie koopt. Als je dan NBA 2K21 op de PlayStation 5 wil spelen, nadat je de PS4-versie hebt gekocht, zal je het spel opnieuw moeten aanschaffen. Volgens 2K is de next-gen versie van NBA 2K21 vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd, dus het is een compleet andere game dan de current-gen versie.

Het zal niemand verbazen dat het nieuwste deel als eerst te spelen zal zijn op de PlayStation 4. Deze versie ligt op 4 september in de winkels. Wanneer de PS5-versie uitkomt is dus nog niet bekend, want het is een launchtitel voor de nieuwe console van Sony. En daar weten we de releasedatum nog niet van.

Hieronder kan je de verschillende covers zien van NBA 2K21 en een trailer van de Mamba Forever Edition.