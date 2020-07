We hebben al geluiden gehoord dat games ontwikkelen voor de next-gen consoles veel duurder is dan current-gen titels en dat daardoor de prijzen van games zouden kunnen stijgen. Het ziet er naar uit dat dit het geval zal zijn met games die onder het 2K Games-label uitkomen, want de uitgever heeft laten weten dat de adviesprijs van NBA 2K21 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X in ieder geval hoger is dan die van de current-gen versies.

Koop je het nieuwste deel in de basketbal-serie op de PlayStation 4, dan is de adviesprijs €69,99. Veelal zie je dan dat de prijs in de winkels tussen de €59,99 en €64,99 ligt. Wil je de PlayStation 5-versie aanschaffen, dan is de adviesprijs €74,99. Het lijkt dan een logische aanname dat winkels tussen de €64,99 en €69,99 gaan vragen.

Tot nu toe weten we alleen van NBA 2K21 dat de next-gen versie duurder zal zijn. Of andere uitgevers dit voorbeeld zullen volgen en of 2K Games al hun next-gen titels duurder zal aanbieden is nog even afwachten.