De eerste RIDE was onverwachts een behoorlijke hit en dat is niet gek. Er zijn immers genoeg racegames met auto’s als uitgangspunt, maar motoren blijven over het algemeen wat ondervertegenwoordigd. RIDE was een dusdanig succes dat deel vier er al bijna aankomt en dat belooft de meest uitgebreide game in de serie te worden.

Met de webserie genaamd ‘Inside RIDE 4’ hoopt ontwikkelaar Milestone zowel fans als potentiële nieuwe spelers aan te spreken met deze motor-porn. Zo zien we niet alleen hoe goed RIDE 4 er dadelijk uit gaat zien, maar ook hoe ze dit hebben weten te bereiken door middel van motion-capturing van échte motorrijders.