Het originele Destroy All Humans! was al een soort hommage aan de vijftiger jaren en de angst van mensen voor buitenaards leven. Je kan het haast vergelijken met de filmklassieker Mars Attacks!, maar dan in videogame vorm. Deze remake wijkt hier niet van af en steekt graag de draak met de angst van toen.

Op 4 juli is het in Amerika Independence Day dat door Crypto, het alien hoofdpersonage uit deze game, wordt omgedoopt tot Dependence Day. Waar zijn de mensen dan afhankelijk van? Nou ja, vooral van Crypto natuurlijk die uitmaakt wie sterft en wie nog wel eens nuttig zou kunnen zijn voor experimenten.

Destroy All Humans! verschijnt later deze maand op 28 juli.