Review: F1 2020 – Het Formule 1 seizoen is afgelopen zondag na maanden van uitstel eindelijk van start gegaan en aankomend weekend staat direct de volgende race op het programma. Het is jammer dat we zolang hebben moeten wachten, de keerzijde is dat we direct veel races achter elkaar krijgen. Met de start van het seizoen deze maand kon het qua timing niet beter voor Codemasters, die deze week F1 2020 uitbrengt. De Nederlandse coureur Max Verstappen schoot afgelopen weekend niet al te best uit de startblokken, het tegenovergestelde is het geval voor Codemasters die met F1 2020 de meest complete Formule 1 game ooit aflevert.

Van zero tot hero

De meest spraakmakende vernieuwing in F1 2020 is de toevoeging van de MyTeam modus. Deze modus is een aspect dat Codemasters al jaren in de games wilde verwerken, maar daartoe nu eindelijk de ruimte en capaciteit had. Deze modus is in een bepaalde zin goed te vergelijken met de traditionele carrière modus die Codemasters door de jaren heen steeds verder heeft uitgebreid. Zo krijg je te maken met coureursonderhandelingen, R&D van de auto’s in het team, interviews en nog veel meer. Die elementen waar we ons de afgelopen jaren mee bezig konden houden naast het racen keren terug in MyTeam, maar Codemasters voegt daar een behoorlijke extra laag aan toe.

In plaats van te kiezen voor een bestaand team, start je nu je eigen team. Je bepaalt je eigen kleurstelling van de overalls, helm en auto. Je kiest een sponsor, ontwerpt een badge, geeft het geheel een naam en trekt een tweede coureur aan. Naast dat je de manager van het team bent, zul je namelijk ook zelf de baan op gaan als eerste coureur van jouw team. Dat is een hoogst ongebruikelijke manier, maar zeker niet onmogelijk als we naar het verleden van de sport kijken. Dat betekent ook dat er behoorlijk wat op je bord komt, want naast dat je natuurlijk de druk hebt om te presteren op de baan, zul je je ook bezig moeten houden met allerlei management gerelateerde zaken. En dat is leuk.

Het doel is natuurlijk om wereldkampioen te worden en dat heb je grotendeels zelf in de hand als coureur. Om constructeurkampioen te worden ben je afhankelijk van je teamgenoot en natuurlijk je materiaal. Dat betekent dat de kans zeer minimaal is dat je in je eerste seizoen al naar de top weet te komen. Hoe makkelijk je de game ook instelt, je teamgenoot zal niet direct in de top mee kunnen draaien en dat schetst natuurlijk een realistische situatie gedurende je carrière. Maar geef het tijd en dan kan je vanzelf van die zero status naar hero status gaan. Bovendien is het natuurlijk supergaaf als je beide kampioenschappen weet te winnen na een aantal jaren van ontwikkeling.

Manage alle afdelingen

Zodra je in de MyTeam modus aan de slag gaat en alle basisaspecten bepaald hebt, is het zaak om je op twee belangrijke onderdelen te richten. Enerzijds je faam en anderzijds de ontwikkeling van je auto. Gezien je een klantenteam bent, maak je gebruik van één van de motoren van de andere fabrikanten en dat geeft je een goed uitgangspunt zolang je een goede auto hebt. Net zoals in de normale carrière modus zul je de auto op vier punten kunnen doorontwikkelen en dat gaat middels punten die je kunt verzamelen door deel te nemen aan allerlei trainingsprogramma’s die je afwerkt in de vrije training. Ondertussen verdienen ook de verschillende afdelingen allerlei punten naarmate de tijd vordert en het is zaak om die gelijk weer te investeren in diverse aspecten met betrekking tot betere onderdelen.

Interessant is dat je daar een heel seizoen de tijd voor hebt en dat verschillende verbeteringen en ontwikkelingen meegaan naar het volgende seizoen. Je krijgt echter ook te maken met nieuwe reglementen met als gevolg dat bepaalde oudere ontwikkelingen niet helemaal overeenkomen met de regels. Tegen een lager ‘puntentarief’ kan je deze onderdelen dan ombouwen en zo blijf je altijd bezig met het verbeteren van je auto. Enerzijds in de doorontwikkeling, anderzijds in de aanpassing om te voldoen aan de regels. Je zult na verloop van tijd zeker merken dat je auto een verbeterslag maakt en dat is ook wanneer je steeds dichterbij het middenveld komt en de echte competitie aangaat.

De eerder aangehaalde faam speelt hierin ook een belangrijke rol, want door interviews te doen, deel te nemen aan speciale ‘Invitational Events’ en meer, bouw je faam op. Dit is een soort populariteitsindicator voor jouw coureur en je tweede coureur. Dat is niet voor niets, want door dit op te bouwen zullen steeds meer mogelijkheden unlocken. Denk aan de mogelijkheid om extra coureursvoordelen dan wel een verbetering in de skills te kopen, alsook een extra slot voor een sponsor op je auto. Dat is weer belangrijk voor een boost in de inkomsten, want geld heb je hard nodig om de verschillende afdelingen in de fabriek te ontwikkelen.

Daar waar je in de carrière modus enkel je punten kan spenderen aan R&D, en voor de rest afhankelijk bent van de afdelingen in kwestie, heb je er nu meer invloed op. Je kapitaal kun je namelijk inzetten op het ontwikkelen van elke afdeling individueel en dat levert je weer voordelen op in de R&D. Denk aan een lagere faalkans bij het ontwikkelen van nieuwe onderdelen, een hoger tempo en ga zo maar door. Uiteindelijk komt het er domweg op neer dat je met een hoop geld je hele fabriek steeds efficiënter maakt, waardoor alles vlotter, beter en soepeler verloopt en daarmee komt de ontwikkeling van jouw team in een stroomversnelling. Dit met als uiteindelijke doel jezelf te kunnen meten aan Ferrari, Mercedes en Red Bull als het op ontwikkelcapaciteit aankomt.

Allesomvattend

De MyTeam modus is ontzettend uitgebreid en kent nog veel meer aspecten dan we nu benoemd hebben, maar waar het op neerkomt is dat deze modus nu allesomvattend is voor de Formule 1. Niet alleen bewandel je het pad van een coureur, ook krijg je op deze manier een goed kijkje achter de schermen. Bovendien zorgt het voor variatie in de gameplay en we kunnen stellen dat Codemasters geslaagd is in hetgeen ze met deze modus wilden bereiken: een allesomvattend Formule 1 ‘avontuur’. Je bent immers bij werkelijk alle aspecten van de sport betrokken en dat voelt in alles als een grote stap vooruit.

Datzelfde kan gezegd worden over de game in het algemeen, zo is het erg fijn dat er een split-screen modus aanwezig is. Dat maakt het voor tussendoor leuk om te spelen met vrienden en ook zijn andere bekende onderdelen niet geschrapt ten faveure van de MyTeam modus. Je hebt dus wederom klassieke evenementen ofwel Invitational Events, maar daarnaast kun je ook deelnemen aan speciale kampioenschappen op een select aantal banen met een specifieke auto. Buiten dat kent de game voldoende extra modi voor losse races, die zowel in een Grand Prix vorm als een time trial gereden kunnen worden.

Ruimte voor verbetering

F1 2020 is in heel veel opzichten een verbetering ten opzichte van F1 2019, mede dankzij de nieuwe features. Wat ook gewaardeerd mag worden is dat de game nu toegankelijker is dan ooit, waardoor nieuwkomers op een rustige manier aan de sport en gameplay kunnen wennen. Dankzij de vele instelmogelijkheden kan je de game precies afstemmen op jouw spelersniveau en als je merkt dat je beter wordt, dan schroef je de moeilijkheidsgraad op. En zo zijn er nog tig andere aspecten waar we op in kunnen gaan, maar de boodschap lijkt ons wel duidelijk: F1 2020 is een goede racegame. Dat betekent niet dat alles perfect is, want ondanks al deze verbeteringen en nieuwe features, is en blijft er ruimte voor verbetering op bepaalde punten.

Zo zijn de laadtijden relatief lang en dat kan wat vervelend zijn, iets wat hopelijk volgend jaar met next-gen consoles tot het verleden behoort. Daar kunnen we dus wel mee leven, slordiger vinden we de interviews, want die raken regelmatig kant noch wal. Vragen over de vele ongelukken die je hebt gehad op de baan terwijl je letterlijk niemand geraakt hebt, zijn toch wat vreemd. Net zoals vragen over je eerste tweede coureur, terwijl je net een ander getekend hebt. We hebben het al eerder gezien, maar de vragen – die invloed hebben op je faam – sluiten niet altijd 100% aan op de werkelijkheid en dat zorgt soms voor wat vreemde situaties. Het is niet iets om wakker van te liggen, maar dat zou dus beter kunnen.

Net zoals het commentaar dat niet altijd klopt. Zo reed ik met mijn eigen team met een Renault motor en ik wist pole position te bereiken. Het is dan heel erg vreemd om Olav Mol te horen zeggen dat er een Mercedes op kop staat. Net zoals het einde van een kwalificatiesessie, waarbij Olav op verschillende manieren gedag zegt. Dat is niet aan zijn inspraakskills te wijten, maar meer aan de instelling van de game die bepaalde stukjes tekst pusht op basis van de Engelse tekst, maar dat klinkt in het Nederlands wat gek. Buiten dat is het grafisch niet altijd even sterk, zo zien veel personages erg wat simplistisch uit en de game kan wel wat anti-aliasing gebruiken, ook vanwege de pop-in die je vooral bij de liveries ziet.

Maar laat je door deze benoeming van de minpunten niet van de wijs brengen, het zijn allemaal van die kleine smetjes op een verder glansrijk geheel. De game staat als een huis en is met afstand de beste Formule 1 game die Codemasters gemaakt heeft. Het biedt een ontzettend diepe ervaring in MyTeam en het barst van de content voor singleplayer spelers. Ook online is er natuurlijk het één en ander te doen, waardoor je op lange termijn genoeg om handen hebt om je mee te vermaken. F1 2020 is zeker niet perfect, maar wel de meest complete Formule 1 game die we ooit hebben gespeeld en dat maakt het voor iedereen een aanrader.