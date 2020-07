Het zal je vast niet ontgaan zijn dat we recentelijk een zustersite hebben gelanceerd, namelijk KaartDirect.nl. Hier verkopen we onder andere Pathé Thuis tegoed. Je kunt tegoed kopen voor 1, 2 of 4 HD-films en zo van je eigen woonkamer een thuisbioscoop maken. Er is ook een app beschikbaar voor de PS4, dus je hoeft niet te klungelen met Smart tv’s of andere mediaspelers. Het tegoed is uiteraard wel inwisselbaar op pc/laptop, tablet, mobiel, andere gameconsoles en Smart tv.

De prijsvraag van vandaag loopt tot en met maandag en om mee te kunnen doen vragen we je simpelweg om hieronder een reactie achter te laten waarom je deze film graag wil checken. Er is veel te doen geweest over Sonic, iets wat we hier op PSX-Sense ook hebben besproken, dus we kunnen ons voorstellen dat veel van jullie inmiddels wel nieuwsgierig zijn geworden.

Om films te kunnen kijken heb je een Pathé Thuis-account nodig. Het aanmaken van een account is gratis en kost je slechts enkele minuten.