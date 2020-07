Ubisoft heeft de free-to-play Battle Royale-game Hyper Scape aangekondigd. De shooter wordt door Ubisoft Montreal voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One ontwikkeld. De game speelt zich in de virtuele stad Neo-Arcadia af, waarin maximaal honderd spelers het tegelijkertijd tegen elkaar op kunnen nemen.

De game is met Twitch in het achterhoofd gemaakt. Kijkers kunnen hun invloed uitoefenen door tijdens wedstrijden op gebeurtenissen te stemmen. Inmiddels is Hyper Scape ook de meest bekeken game op Twitch. Ubisoft heeft namelijk verschillende streamers van een testversie voorzien. Je kunt tot en met 7 juli voor die testversie in aanmerking komen door één van de streamers te volgen.

Naast de interactie met Twitch bevat de game nog meer nieuwigheden. Zo is Neo-Arcadia erg verticaal en hebben spelers veel bewegingsvrijheid. Daarnaast zijn er hacks in de game te vinden. Dit zijn vaardigheden die spelers kunnen oppakken waardoor ze bijvoorbeeld kunnen teleporteren of onzichtbaar kunnen worden. Tot slot kun je ook je wapens tijdens het spelen verbeteren.

In de testversie is enkel de modus Crown Rush voor squads van drie spelers beschikbaar. Ubisoft laat weten dat op een later tijdstip de Dark Haze modus wordt toegevoegd, die specifiek voor solo spelers is ontworpen. Op 12 juli wordt er tijdens het Ubisoft Forward-evenement meer over de game onthuld.

World Premiere Trailer

Gameplay Overview Trailer

First Look & Developer Diary