Gisteren lieten we weten dat Giancarlo Esposito, bekend van onder andere Breaking Bad, een rol speelt in een grote game. Welke game dat is zal binnenkort bekendgemaakt worden, zei Daniel Ahmad later op Twitter. Nu is er een nieuw bericht opgedoken en die wijst in de richting van Far Cry 6.

Gamereactor had een bericht online staan waarin ze aangaven dat de acteur bij de bekende franchise van Ubisoft betrokken is. Dat klinkt als een plausibele samenwerking, gezien Esposito uitstekend de rol van een antagonist kan vertolken, zoals hij in meerdere series en films heeft gedaan.

Far Cry 6 is nog niet officieel aangekondigd, maar die onthulling volgt mogelijk volgende week zondag bij Ubisoft Forward. Of het bericht van Gamereactor klopt, zullen we dan te weten komen.