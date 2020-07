Er is intussen al veel gezegd en geschreven over het eerste seizoen van The Witcher op Netflix, maar de algemene commentaren waren overwegend positief. Veel fans waren echter minder fan van de wat ingewikkelde tijdlijnen die gehanteerd werden, waardoor het verhaal bij momenten wat moeilijk was te volgen. De opnames van het tweede seizoen gaan binnenkort weer van start en showrunner Lauren Schmidt Hissrich laat ons in een recent interview met TV Guide weten wat haar visie is op dit tweede seizoen.

Alhoewel de verschillende tijdlijnen controversieel bleken te zijn, verdedigt Hissrich de beslissing wel enigszins. Ze benadrukt hierbij echter wel dat ze de feedback van de fans ter harte neemt en ze zegt dat seizoen 2 “stukken makkelijker te volgen zal zijn”. De drie hoofdpersonages zullen op “een gelijklopende tijdlijn” met elkaar in interactie treden, maar toch zal er een bepaalde structuur zijn die gebeurtenissen op verschillende tijdstippen behandelt. Dit zal dus wel gebeuren “op een andere manier” dan seizoen 1, om het gemak van de kijker te bevorderen.

Gezien de drie hoofdpersonages tijdens het eerste seizoen uiteindelijk elkaar vonden, zal seizoen 2 ook veel meer verhaallijnen bevatten waarbij de personages tijd met elkaar doorbrengen. Vooral de initiële band tussen Geralt en Ciri zal, in tegenstelling tot de boeken, in de reeks erg diep worden uitgewerkt. Daarnaast zal de serie ook meer proberen te experimenteren met verschillende genres, zoals donkere humor, romantiek en meer emotionele thema’s.

The Witcher seizoen 2 staat momenteel nog steeds op de planning voor 2021. Door de jammerlijke omstandigheden van de voorbije maanden is het echter mogelijk dat dit nog zal worden uitgesteld, maar dat is momenteel nog niet officieel bevestigd.