Het lijkt erop dat er vandaag de dag steeds meer wordt ingezet op kwalitatieve tv- of filmadaptaties van videogames. Zo kregen we niet zo heel lang geleden bijvoorbeeld nog de prima Sonic film op ons bord, maar ook ziet de toekomst voor het genre er enigszins positief uit. HBO wil bijvoorbeeld The Last of Us verfilmen en nu blijkt dat ook Fallout, de langlopende postapocalyptische RPG-reeks, een tv-adaptatie zal krijgen.

De reeks is in handen van Amazon Studios en zal gemaakt worden door Kilter Films. Dit zegt je misschien weinig, maar Kilter Films wordt beheerd door Jonathan Nolan, die eerder al wist te imponeren met de topreeks Person of Interest, maar ook zijn vrouw Lisa Joy met wie hij samen de HBO-reeks Westworld maakte. We mogen dus voorzichtig zeggen dat we waarschijnlijk een kwalitatieve reeks zullen krijgen.

Momenteel weten we nog niet bijster veel over deze reeks, behalve dat hij gemaakt zal worden. De aankondiging gebeurde via een tweet, die je hieronder kan bekijken.