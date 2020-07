Square Enix is intussen al een tijdje bezig met het promoten van hun nieuwe game Outriders, die gemaakt zal worden door People can Fly, de studio achter Bulletstorm. Om de game wat meer in de bloemetjes te zetten werden ditmaal drie video’s vrijgegeven die elk wat meer info geven over een bepaald aspect van de game.

Allereerst krijgen we een video die ons wat meer vertelt over de structuur van de game. Denk hierbij aan hoofd- en zijmissies, companions en meer. Daarnaast worden we ook voorgesteld aan de “Pyromancer” class die – je raadt het al – grote fan is van allerlei vurige vaardigheden. Ten slotte wordt ook even ingezoomd op de soundtrack van de game, die verzorgd zal worden door Emmy Award winnaar Inon Zur. Misschien ken je de man zijn werk wel van de latere Fallout games.

Je kan de nieuwe video’s, alsook een korte beschrijving van de campagne, hieronder bekijken.

Outriders is a massive experience, not just in terms of the hours of gameplay it will offer, but in how far you travel in the course of the game’s dark sci-fi story. The campaign will take you on an epic journey across Enoch, a savage world where everything has mysteriously hyper-evolved to wipe Humanity from the face of the planet. From the lives and secrets within the Human colony, to the mysterious jungles and unforgiving deserts, you will explore the far reaches of the frontiers, gain incredible powers, and make discoveries that will change everything.