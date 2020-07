Het is 4 juli en dat betekent in de Verenigde Staten natuurlijk Independence Day wordt gevierd. Ook in het fictieve Los Santos gaat men niet aan deze nationale feestdag voorbij. Rockstar Games heeft deze week namelijk speciale acties geactiveerd in GTA Online die in het teken staan van Fourth of July. Deze promoties zijn beschikbaar tot en met 8 juli.

In Business Battles krijg je momenteel, naast de gebruikelijke GTA$ en RP, speciale beloningen ter ere van Independence Day. Hieronder vallen onder meer het Statue of Happiness T-Shirt en de Supa Wet Beer Hat. Heb je juist behoefte aan wat extra GTA$ en RP? Dan kun je nu het beste aan de slag gaan met Missile Base Series, want dan krijg je dubbele beloningen.

De hoofdprijs van de Lucky Wheel in de Diamond Casino & Resort heeft nu ook een Amerikaans thema. Het is namelijk de Western Sovereign motor, waarop de vlag van de Verenigde Staten te zien is. Natuurlijk zijn er ook weer allerlei kortingen geactiveerd. Deze keer zijn er speciale Independence Day deals, evenals een reeks reguliere aanbiedingen. De details daarvan vind je hieronder.

Independence Day kortingen

Liberator monster truck – 50% korting

Sovereign motorcycle – 50% korting

Musket – 50% korting

Firework Launcher – 50% korting

Vehicle Horns – 50% korting

Tire/Parachute Smoke – 50% korting

Face Paints – 50% korting

Clothing – 50% korting

MOC Liveries – 50% korting

Mk II Weapon Livery – 50% korting

Haircuts – 50% korting

Masks – 50% korting

Firework Ammo – 50% korting

USA Parachute Bag – 50% korting

Overige kortingen