In Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone is momenteel het vierde seizoen aan de gang. Beide titels werden eerder deze week van een grote mid-season update voorzien. Hiermee werd er nieuwe content toegevoegd, waaronder een nieuwe multiplayer map en een modus voor Warzone met 200 spelers. De komende weken loopt seizoen 4 nog door met deze extra content, maar mogelijk hebben we nu wat meer informatie over het vijfde seizoen.

Het gaat dan specifiek om Call of Duty: Warzone. De website Video Games Chronicle zegt namelijk van bronnen rondom de ontwikkelaar vernomen te hebben dat de map van Warzone grote veranderingen zal ondergaan wanneer seizoen 5 start. Volgens VGC zal het stadion van Verdansk open gaan. Tevens zou er een grote trein rondom de map gaan rijden, waarin veel loot te vinden is. Deze veranderingen zouden onderdeel zijn van het plan om de map van Warzone meer in lijn te brengen met Call of Duty 2020. Dit nog onaangekondigde deel is vermoedelijk een nieuwe Black Ops game die zich tijdens de Koude Oorlog afspeelt.

Het gaat hier natuurlijk om een gerucht, maar toch klinkt de informatie van de bronnen erg aannemelijk. Eerder lieten we immers al weten dat dataminers aanwijzingen vonden die suggereren dat het stadion op de map open gaat. Daarnaast is VGC in het verleden ook een betrouwbare bron gebleken voor informatie rondom Call of Duty: Warzone. De website wist voor de release van de Battle Royale-game namelijk als eerste de officiële releasedatum juist te melden.

Of deze informatie uiteindelijk ook klopt, zal ergens in de komende weken duidelijk worden bij de onthulling van seizoen 5 van Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone.