De release van Hellpoint, de aankomende actie-RPG van Cradle Games, stond gepland voor april van dit jaar. Vlak voor de release liet de ontwikkelaar echter weten dat het coronavirus roet in het eten gooide en ervoor zorgde dat de game uitgesteld moest worden. Inmiddels is de nieuwe releasedatum bekendgemaakt.

Het goede nieuws is dat we niet heel lang meer hoeven te wachten. Hellpoint zal namelijk op 30 juli verschijnen, zo heeft Cradle Games nu bekendgemaakt. De game wordt op die dag uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Samen met de aankondiging van de nieuwe releasedatum, werd er ook een trailer van Hellpoint uitgebracht. Deze trailer laat zien hoe het eraan toegaat wanneer je de game samen met een vriend speelt. Hellpoint ondersteunt namelijk lokale en online coöp. Check de nieuwe beelden hieronder.