In 2018 kwam Tennis World Tour uit. Na jaren zonder tennisgames en een nieuwe ontwikkelstudio met diverse mensen die vroeger aan de populaire Top Spin-reeks werkten, waren de verwachtingen hooggespannen. Fans van het genre werden echter behoorlijk teleurgesteld, want Tennis World Tour werd niet goed ontvangen. Desondanks heeft uitgever Nacon nu wel aangekondigd dat er in september een tweede deel in de serie verschijnt.

Opvallend is dat Tennis World Tour 2 door een andere ontwikkelaar wordt gemaakt. Nacon werkt voor het vervolg niet samen met Breakpoint Studio, die verantwoordelijk waren voor het eerste deel. Voor Tennis World Tour 2 worden de handen ineengeslagen met Big Ant. Deze ontwikkelaar is geen onbekende op het gebied van tennisgames. Begin dit jaar kwam Big Ant namelijk met AO Tennis 2 op de proppen.

Big Ant heeft naar eigen zeggen veel feedback uit de community verzameld en verschillende aspecten van de game geheel opnieuw ontworpen. Zo kun je in Tennis World Tour 2 snellere gameplay verwachten, waardoor de wedstrijden meeslepender moeten worden. Ook moet het spel vloeiender en realistischer ogen doordat er nieuwe animaties zijn toegevoegd. Nieuw is ook de mogelijkheid om dubbelspel met vier spelers te doen – zowel lokaal als online – en daarnaast is er een nieuwe wedstrijdvorm, genaamd Tie Break Tens. Dit format bestaat uit korte wedstrijden waarin je wint als je tien punten hebt gescoord.

Om een zo authentiek mogelijke ervaring te bieden, zal je in Tennis World Tour 2 ook verschillende officiële stadions aantreffen, zoals de Manuel Santana-baan in Madrid en de OWL Arena in Halle. Natuurlijk mogen ook de grote namen niet ontbreken in het aanbod aan spelers. In de game kun je onder meer spelen met Rafael Nadal, Roger Federer en Ashleigh Barty.

Nacon heeft ook een eerste gameplay trailer van Tennis World Tour 2 uitgebracht en die kun je hieronder bekijken. In de trailer wordt meer verteld over de nieuwe features van de game. Tennis World Tour 2 verschijnt in september voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Een precieze releasedatum is nog niet bekend.