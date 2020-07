Vanmiddag is het moment waar alle Formule 1-fans al maanden op wachten eindelijk daar: de eerste race van het nieuwe seizoen. De kalender van het huidige seizoen ziet er door de coronapandemie anders uit en terwijl de eerste race normaal gesproken in Australië had moeten zijn, is dit jaar de Red Bull Ring in Oostenrijk het toneel voor de start van het seizoen.

Om alvast in de stemming te komen voor de GP van Oostenrijk, kun je voordat de lichten straks echt op groen gaan hieronder nog een nieuwe gameplay video van F1 2020 bekijken, waarin we een hotlap op de Red Bull Ring zien. De ronde over het korte circuit wordt gereden in de Renault van Esteban Ocon.

F1 2020 verschijnt aanstaande vrijdag, op 10 juli dus, voor onder andere de PlayStation 4.