Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat Sword Art Online: Alicization Lycoris werd aangekondigd door Bandai Namco. Fans van de reeks kijken dus al een flinke tijd uit naar dit nieuwe deel, maar gelukkig is het wachten bijna voorbij. Later deze week zal de game immers verschijnen.

Om alvast goed in de stemming te komen, heeft Bandai Namco de openingsvideo van Sword Art Online: Alicization Lycoris vrijgegeven. Bekijk de video hieronder, zodat je alvast klaar bent om over een paar dagen aan het nieuwe avontuur te beginnen.

Sword Art Online: Alicization Lycoris komt op 10 juli uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.