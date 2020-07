Eerder dit jaar lieten we al weten dat het erop leek dat er een nieuw deel in de Test Drive serie in de maak is. Inmiddels is dit nieuws bevestigd. Op een recent aangemaakt Twitteraccount van Test Drive is een korte teaser geplaatst die meldt dat er inderdaad een nieuwe Test Drive game aan zit te komen.

Gelukkig wordt ons geduld ook niet lang op de proef gesteld. Het nieuwe deel zal namelijk morgen al uit de doeken gedaan worden. De onthulling vindt plaats tijdens Nacon Connect, een livestream waarin uitgever Nacon verschillende games zal aankondigen. Eerder werd al duidelijk dat de volgende game van Spiders, de ontwikkelaar van de RPG Greedfall, tijdens Nacon Connect onthuld wordt. Nu kunnen we hier dus ook een nieuwe Test Drive aan toevoegen. De show begint morgen om 19:00 uur.

De Test Drive reeks gaat al een behoorlijk lange tijd mee. Het eerste deel verscheen in 1987 en sindsdien zijn er aardig wat nieuwe delen uitgekomen. Het laatste deel, genaamd Test Drive: Ferrari Racing Legends, kwam in 2012 uit voor de PlayStation 3. Daarna hebben we niets meer van de serie gehoord, maar morgen zal daar dus eindelijk verandering in komen.