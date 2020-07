DiRT 5 is een game die heel goed zal gaan laten zien wat de next-gen consoles in huis hebben. De game komt uit op de PlayStation 5 en Xbox Series X en zal één groot technisch festijn worden voor de liefhebbers. Mocht jij een televisie hebben, zoals de LG OLED van vorig of dit jaar, die 120 fps ondersteunt, dan hebben we goed nieuws. Er zal namelijk een optie in de game komen die het mogelijk maakt om te racen op 120 fps.

Racefanaten weten dat elke frame telt en dus is dit alleen maar goed nieuws. In hoeverre deze enorm hoge framerate impact heeft op de resolutie en grafische prestaties blijft even afwachten, maar je moet niet verwachten dat je er in 4K op 120 fps van kunt gaan genieten met álle toeters en bellen. Vermoedelijk zal de game dit op 1080p doen, maar deze details hopen we snel te horen.

De game staat vooralsnog gepland voor een release op 9 oktober en zal later dit jaar voor de PS5 en Xbox Series X beschikbaar gesteld worden.