Rockstar Games bracht vorig jaar L.A. Noire: The VR Case Files uit voor PlayStation VR, nadat het eerder al verscheen voor andere VR-platformen. De ontwikkelaar van die game, Video Games Deluxe, heeft nu via een LinkedIn aankondiging laten weten dat ze aan een nieuwe game voor VR werken.

De ontwikkelaar in Australië zoekt momenteel mensen om mee te helpen aan een nieuw Triple-A VR open-wereld project, maar verdere details worden niet gedeeld. Opvallend is dat ze er ook bij zetten dat ze dit jaar voor het zevende jaar op rij exclusief voor Rockstar in Sydney werken, en dat de game voor Rockstar gemaakt wordt.

“Having finished the critically well received L.A. Noire: The V.R. Case Files we ar now gearing up for a new project, a AAA open world title in VR for Rockstar. 2020 marks our 7th year of working exclusively for Rockstar in Sydney and we are excited to taking on this ground breaking project.”