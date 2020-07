Het is inmiddels al juli, maar morgen is het de eerste dinsdag van de maand en dus mogen we dan nieuwe games voor PlayStation Plus abonnees verwachten. In de maand juli zijn dat Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, NBA 2K20 en Erica, die morgen via de PlayStation Store beschikbaar zullen zijn.

Dat betekent ook dat de line-up van juni nog slechts kort beschikbaar is en via deze weg de reminder dat je nog ongeveer 24 uur hebt om de games Call of Duty: WWII en Star Wars Battlefront II te claimen door ze te downloaden of ze in je downloadlijst te zetten. Dat kan je hier via de PlayStation Store doen.