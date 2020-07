Met nog een paar dagen te gaan tot de release van F1 2020 is het embargo op de reviews vanmorgen verlopen en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht aan eerste cijfers voor de game. F1 2020 doet goede zaken, want het krijgt over het algemeen alleen maar topscores.

Het gemiddelde schommelt tussen een 8.5 en 9.0, en dus kan gesteld worden dat de missie van Codemasters geslaagd is. Wij zijn ook al even met de game bezig, maar het bevat zoveel content dat het wat tijd kost. We hopen je later deze week alles over F1 2020 te kunnen vertellen.

GameSpew – 10.0

GamingTrend – 9.5

Xbox Tavern – 9.5

Xbox Achievements – 9.1

Wccftech – 9.0

PC Invasion – 9.0

God is a Geek – 9.0

DarkStation – 9.0

The Digital Fix – 9.0

IGN – 9.0

Screen Rant – 9.0

Vandal – 8.8

SomosXbox – 8.7

Power Unlimited – 8.8

Multiplayer.it – 8.7

Hobby Consolas – 8.7

The Games Machine – 8.6

IGN Spanje – 8.5

Noisy Pixel – 8.5

Evereyeye.it – 8.4

Hardcore Gamer – 8.0

TheGamer – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

SpazioGames – 7.9

F1 2020 ligt aanstaande vrijdag 10 juli in de schappen.