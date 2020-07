PlayStation Plus bestond vorige week precies tien jaar en Sony viert dat op een feestelijke manier. Zo krijgen we in juli niet twee, maar drie games en dat zijn Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 en Erica. Ook beloofde Sony dat ze een gratis thema beschikbaar zouden stellen en die is nu online gegaan in de PlayStation Store.

Het gaat om een thema waarmee het tienjarig jubileum gevierd wordt en als je die wilt downloaden, dan kan je hier terecht. Hieronder een video om een idee van het thema te krijgen.