Wood Entertainment maakt bekend dat de Tony Hawk’s Pro Skater documentaire op 18 augustus uitkomt. Eind februari was de documentaire voor eerst te zien op het Mammoth Film Festival. Een releasedatum was toen nog niet gecommuniceerd. Pretending I’m A Superman: The Tony Hawk Video Game Story is de volledige titel en richt zich op de ontwikkeling van de eerste Tony Hawk’s Pro Skater game.

In de documentaire komen verschillende pro skaters uit de tijd van de oorspronkelijke release aan het woord. Zo zijn er interviews met onder meer Steve Caballero, Rodney Mullen, Chad Muska en Jamie Thomas te zien. Uiteraard laat ook Tony Hawk zelf van zich horen. Het persbericht geeft alleen aan dat de documentaire op video on demand wordt uitgebracht. Waar de documentaire voor ons te zien zal zijn is nog onbekend.

Afgelopen mei liet uitgever Activision weten dat Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 een remaster krijgt. Alle content en skaters van beide games keren terug, alsook een groot deel van de originele soundtrack. Daarnaast worden er ook nieuwe skaters aan het klassieke roster toegevoegd. Tot slot is de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Warehouse demo vanaf 14 augustus beschikbaar voor eenieder met pre-order.