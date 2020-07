In een rapportage van de Nikkei Asian Review wordt duidelijk dat het Sony slechts 30 seconden kost om een PlayStation 4 te maken. In de baai van Tokio staat een bijna volledig geautomatiseerde fabriek waarin 32 robots aan de lopende band PlayStation 4-consoles assembleren. De fabriek wordt door slechts 4 werknemers bemand.

Eerder liet Sony al weten nog flink in de PlayStation 4 te investeren, dus de fabriek zal voorlopig nog die console blijven produceren. Het is verder nog onduidelijk of een soortgelijke fabriek ook in staat zal zijn om zo snel PlayStation 5-consoles te produceren, maar gezien hoe geavanceerd de robots zijn is dat niet onwaarschijnlijk.

Volgens Epic Games is de “PlayStation 5 een meesterwerk qua systeemontwerp” en ook ontwikkelaar Naughty Dog is erg over de PlayStation 5 te spreken.