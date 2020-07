Nacon zal vanavond om 19:00 uur een persconferentie houden en tijdens deze show zullen ze verschillende nieuwe games gaan aankondigen en ook zullen ze meer van games gaan laten zien die ze al onthuld hebben. De livestream kan je hieronder kijken en zal ongeveer een uurtje duren.

Via persbericht heeft Nacon aangekondigd dat ze vier nieuwe games zullen aankondigen, waaronder Test Drive. Verder mogen we nieuwe beelden van Vampire: The Masquerade – Swansong, Rogue Lords en Werewolf verwachten. Ook zal het niet aan nieuwe accessoires ontbreken.