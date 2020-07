Op een aantal gebieden heeft Sony nog flink wat in te halen qua gewilde features. Eén van die features is het bijhouden van hoeveel tijd je nu aan een game besteedt, ofwel playtime tracking. Gelukkig biedt een externe partij nu uitkomst, want de website PS-Timetracker stelt je in staat om je speeltijd te monitoren.

Het systeem werkt helaas ietwat omslachtig, want je moet een bot met de naam ‘ps-timetracker2’ toevoegen aan je vriendenlijst op je PlayStation 4. Vanaf dat moment zal de bot gaan kijken of en hoelang je een bepaalde game speelt en dit voor je bijhouden. Hiervoor zul je ook online moeten staan op het PlayStation Network en dus niet op ‘verborgen’, anders zal de bot niks kunnen bijhouden.

Desalniettemin is het een tof initiatief als je nieuwsgierig bent naar hoeveel uurtjes je nu bezig bent met een game. Laten we hopen dat Sony hiervan leert en dat we deze feature ook (standaard) in de PlayStation 5 terug gaan zien.