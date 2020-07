Afgelopen april werd Windbound aangekondigd en de game kreeg direct een releasedatum: 28 augustus. 5Lives Studios wil de game weer even onder de aandacht brengen en heeft daarom een gameplaytrailer in elkaar gezet.

Windbound is een survival/avonturen-game en de nieuwe video laat zien wat je van het spel kunt verwachten. Zo is te zien dat exploratie een belangrijk onderdeel is en je kan je gemakkelijk over het water begeven door middel van een boot.

Wat Windbound allemaal nog meer te bieden heeft kan je in de onderstaande video bekijken.