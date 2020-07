Persona 5 is zonder twijfel één van de beste JRPG’s van de afgelopen generatie en kreeg, net als zijn voorganger, een anime adaptie. De serie werd – zoals gebruikelijk in een anime – ingesproken in het Japans en er werd nog geen woord gerept over een eventuele Engelse ‘dub’.

Daar is nu verandering in gekomen, want AniplexUS laat via YouTube weten dat de Blu-ray release van de anime gepaard gaat met Engels ingesproken teksten door de originele voicecast van de game. Daarbij maakt men ook bekend dat Xander Mobus de stem van Joker in zal spreken, die in de anime volledige zinnen uitspreekt.

Persona 5 The Animation Blu-ray set lanceert op 29 september aanstaande. Bekijk hieronder de trailer van de Engelse dub.