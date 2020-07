Er is weer een nieuwe trailer verschenen van Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Ditmaal wordt het Engelse nationale jeugdteam voorgesteld in een korte video, die je onder dit bericht kunt checken.

Meestal worden er in video’s van Captain Tsubasa: Rise of New Champions hele elftallen voorgesteld, maar met het Engelse team is dat anders. De enige speler die wordt getoond is Robson. Wie de andere spelers zijn is dus nog niet bekend.

Daardoor is het een erg korte trailer, maar we wilden jullie deze toch niet onthouden.