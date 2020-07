In 2012 verraste United Front Games vriend en vijand met het uiterst strakke en meeslepende Sleeping Dogs, waarin je speelt als Wei Shen en de Chinese onderwereld moet infiltreren. Een tweede deel is helaas nooit verschenen en inmiddels is United Front Games ook opgedoekt.

Dat betekent echter niet dat Sleeping Dogs ten ruste is gelegd, in 2017 maakte de producent van ‘The Fast and The Furious’ bekend dat hij graag Sleeping Dogs naar het zilveren scherm wilde brengen. Dat lijkt nu ook echt te gaan gebeuren, want de acteur Donnie Yen – die Wei Shen moet gaan spelen – deelde op het Chinese Weibo een bericht dat hij “opgewonden is om aan zijn volgende uitdaging te beginnen.” Hierbij noemt hij ook ‘sleepingdog’ in de hashtag.

Het ziet er dus naar uit dat de productie van de Sleeping Dogs film binnenkort gaat beginnen, al is er nog niks bekend over een eventuele releasedatum.

Donnie Yen posted to his Weibo (it's like Chinese twitter) that he is "Excited to start his next challenge" and is preparing for a new movie.

Sleeping Dogs is tagged which indicates that filming for the video game adaptation will start soon. pic.twitter.com/9CBjOn4aNC

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 5, 2020