2K Games kondigde vorige week NBA 2K21 officieel aan en dat is natuurlijk goed nieuws voor alle liefhebbers van de sport. Er kwam echter ook een minder leuk nieuwtje met die aankondiging mee en dat is dat de next-gen versie van NBA 2K21 iets duurder zal zijn dan de current-gen versie.

Ook is het niet mogelijk om de game kosteloos te upgraden naar een next-gen versie, tenzij je de duurste editie koopt. Daarmee wijkt 2K af van wat veel uitgevers met hun cross-gen games gaan doen, maar ze rechtvaardigen dit door te stellen dat de next-gen versie van NBA 2K21 eigenlijk niet te vergelijken valt met de current-gen versie.

Valide reden, hoewel dat nog moet blijken natuurlijk. Dit opent echter ook de deur voor andere uitgevers om de adviesprijzen van games wat op te schroeven. Of dat zal gebeuren is afwachten, maar volgens een rapport van onderzoeksbureau IDG zouden verschillende uitgevers een prijsverhoging overwegen. Het gaat dan om een prijsstijging van $10 voor Triple-A releases.

“De laatste keer dat next-gen launch software prijzen omhoog gingen was in 2005 en 2006, toen het van $49,99 naar $59,99 ging bij de start van de Xbox 360 en PS3 generatie”, zegt IDG CEO Yoshio Osaki tegen Gamesindustry, “In die tijd gingen ook de kosten en prijzen in gerelateerde verticalen omhoog.” Met andere woorden, de ontwikkelkosten gingen omhoog en dat werd weerspiegeld door de adviesprijs van toenmalige next-gen games.

Uiteindelijk stelt Osaki dat het een logische ontwikkeling is, omdat andere services en diensten dat ook doen. Denk aan bioscoopkaartjes, Netflix, tv-zenders en ga zo maar door. De enige naunce is natuurlijk wel dat uitgevers allerlei manieren in hun games stoppen om er nog meer aan te verdienen, dus uitgevers hebben daar meer vrijheid in dan andere genoemde voorbeelden.

Mocht het een vaste prijsstijging worden die de hele industrie zal omarmen, dan is er – op basis van dollarprijzen – een stijging van 17% te zien. Dat over een tijdspanne van 15 jaar is relatief weinig daar waar ontwikkelkosten behoorlijk toegenomen zijn. Maar zoals al aangehaald, microtransacties zijn een goed alternatief verdienmodel waardoor een prijsstijging van games in het algemeen niet per se nodig zou zijn.

Dat varieert natuurlijk per titel, maar sinds Call of Duty is overgestapt naar een Battle Pass model heeft Activision meer geld in het eerste kwartaal van dit jaar verdiend dan alle andere eerste kwartalen in de afgelopen jaren. Dit is dan slechts één voorbeeld dat voor lang niet elke uitgever opgaat, maar dat microtransacties een goede manier zijn om extra te verdienen en om zo de kosten te drukken mag duidelijk zijn.