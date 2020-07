Biomutant is inmiddels al een behoorlijk lange tijd in ontwikkeling en nog altijd heeft de titel geen releasedatum gekregen. Het streven is echter om de game dit jaar uit te brengen en dat lijkt haalbaar, want de ontwikkelaar is bezig met de afronding en het polijsten van het geheel.

Als de game straks eenmaal uit is dan pas gaat de ontwikkelaar kijken naar extra content. Dit werd Experiment 101 studiohoofd Stefan Ljungqvist gevraagd door Well-Played. Hij vertelde dat de focus nu ligt op het afronden van de game en de kwaliteit waarborgen, dan pas zien ze verder.

Men hoopt wel dat ze extra content kunnen doen, maar dat recht moeten ze ‘verdienen’. Een goed nieuwtje is overigens dat er absoluut geen microtransacties in de game zullen zitten.

“Our focus is to finish the main game and realise our vision to the quality we want first and foremost – then we hopefully deserve the right to add more content. One thing we can say about this though – we’ll definitely not have microtransactions in our game.”