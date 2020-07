Uitgever Devolver Digital heeft Shadow Warrior 3 officieel aangekondigd in aanloop naar de showcase van het bedrijf aanstaand weekend. De teaser trailer hieronder is met ruim 2 minuten aan de lange kant en laat ook wat gameplay zien.

Dit weekend zullen we meer van de game gaan zien en de release staat voor 2021 gepland. De vraag is alleen even voor welke platformen allemaal, want vooralsnog is enkel een pc-release aangekondigd. Devolver Digital zegt in een reactie tegen Push Square dat andere platformen op een later moment bevestigd zullen worden.

Gezien de vorige twee delen ook op de PlayStation verschenen, lijkt het aannemelijk dat het derde deel ook naar de PlayStation 4 of 5 komt. Maar dat is dus nog even afwachten.