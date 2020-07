Gespeeld: No Straight Roads – In de fictieve stad Vinyl City brengt muziek de wereld tot leven. Zonder de hoge noten en lage beats, ligt alles wat in het leven belangrijk is stil. In de tijd waarin dit zich afspeelt, is de volledige bevolking in de ban van EDM en zonder het vermogen van deze muzieksoort valt alles in duigen. Wat zou jij doen als je leefde in een realiteit waar alles draait op de kracht van Electronic Dance Music?

Get ready to rock!

Als het aan hoofdpersonen Mayday en Zuke ligt, zorgen zij voor een volledige ommekeer van het ‘nieuwe normaal’. Tijdens een auditie in de stijl van ‘Holland’s Got Talent’ willen zij de jury ervan overtuigen dat EDM niet de enige muzieksoort met lekker veel vermogen is. May en Zuke hebben de band Bunk Bed Junction opgericht waarmee ze de passie voor rockmuziek weer in volle glorie willen herstellen en zoeken hier een podium voor. Op dat moment worden we voor het eerst geconfronteerd met de gameplay van No Straight Roads, wat zich – zoals verwacht – vooral focust op het ritme van de muziek in kwestie.

Langzaamaan worden we geïntroduceerd aan de gitaarskills van May en de drumpassie van Zuke. De gameplay speelt zich af in een gesloten arena, waarbij vijanden op de maat aanvallen doen die je moet ontwijken door te rennen, rollen of springen. In de tussentijd kun je terug aanvallen, die – afhankelijk van welk personage je gebruikt – langzaam of sneller en krachtiger of zwakker zijn. Sommige vijanden zullen in de lucht hangen en die kun je beschieten met munitie die je oppikt van verslagen vijanden. In de eerste instantie is dit nog best simpel en zonder slag of stoot haal je de hoogste score die er is en de intensiteit van de rockmuziek is met nadruk aanwezig.

Echter keurt elk jurylid je prestatie af. Heel leuk en aardig optredentje, maar EDM is en blijft waar het om draait. Gaan we niet mee met de stroming, dan zullen we altijd teleurgesteld worden. Natuurlijk laat May dit niet zomaar over hen heen gaan en trekt het hoofd jurylid in twijfel, waarna rock volledig verbannen wordt door de NSR organisatie. Afgedropen en verslagen onttrekken zij zich van de stellage en Zuke probeert de stemming van May nog te redden, maar tevergeefs. Al snel valt de volledige stroom in Vinyl City uit en de enige gebouwen die nog wel stroom hebben zijn de NSR gebouwen, maar de gewone burger? Die zit in het donker.

Wij dulden geen oppressie!

Vanzelfsprekend voelt Bunk Bed Junction zich geroepen om als held in de situatie op te treden en dat betekent dat zij de grote EDM artiesten die normaliter de stad van stroom voorzien uitdagen. Deze entertainers vormen een veel grotere uitdaging en ons eerste obstakel, DJ Subatomic Supernova, zorgt voor heel wat herrie in de keuken. Terwijl hij ons bekogelt met lasers en planeten, die steeds moeilijker te ontwijken worden naarmate we meer schade aanrichten aan de dj, zien we een kans om van personage te wisselen in het heetst van de strijd. Als één van de twee geraakt wordt (wanneer je deze bestuurt), schaadt dat de andere niet. Zodra je wisselt geeft dat de ander de tijd om te herstellen en zo voorkom je dat je opnieuw moet beginnen als je HP het nulpunt bereikt. Wanneer je een ‘baas’ verslagen hebt, wint rock steeds een beetje meer van EDM totdat (en dat is onze verwachting) rockmuziek uiteindelijk weer toegelaten wordt in Vinyl City.

Voorlopige conclusie:

No Straight Roads is een vrij unieke game. Eén waar je niet alleen een beetje gevoel voor ritme voor nodig hebt, maar ook nog eens razendsnelle hand/oog coördinatie. Dit zorgt voor een heel ander soort aanpak wanneer je bazen moet verslaan, want niet alles draait om het aanvallen van een vijand maar ook het effectief ontwijken. Dit doet ons in sommige gevallen een beetje denken aan bullet-hell games, maar de ontwikkelaars weten dit toch net wat anders te verpakken. De kleurrijke game is vrij tof van opzet, maar we hopen dat ze de bazen op een manier weten neer te zetten zodat ze niet repetitief worden naarmate het einde nadert. Vooralsnog verwachten we dat dit een prima game wordt, maar deze zal niet voor iedereen weggelegd zijn.