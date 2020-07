Enige tijd terug onthulde Sony het één en ander omtrent de PlayStation 5 middels een vrij lange ‘reveal stream’. Hier kregen we verschillende next-gen games te zien, de PlayStation 5 werd officieel onthuld en meer. Het is nu wachten op het volgende moment waarop Sony weer nieuwe content gaat laten zien en volgens een journalist van Eurogamer duurt het niet lang meer.

Microsoft kondigde aan op 23 juli met nieuwe informatie te komen omtrent de Xbox Series X en volgens Tom Phillips zal Sony niet lang wachten met een antwoord. De journalist schrijft op Twitter dat Sony kort na het Microsoft evenement ‘terug zal slaan’ met een State of Play. Dit zal naar verwachting in augustus zijn, gezien daar eerder al geruchten over waren.

Verder schrijft de journalist op Twitter dat Sony zowel first- als third-party content achter de hand heeft om dan te laten zien. Een datum werd nog niet genoemd, maar mocht dit kloppen, dan zullen we eind juli vast meer horen.