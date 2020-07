Het aftellen is dan echt begonnen: over twee dagen ligt F1 2020 in de winkelrekken, de gewone editie althans. De reviews lijken voor de game te spreken, want critici bekronen de racetitel met een aantal mooie cijfers. Mocht je écht een racefanaat zijn en heb je thuis een stuur en pedalen liggen, dan kan je vanaf nu checken of je die ook voor F1 2020 kan gebruiken.

Codemasters heeft namelijk via de officiële F1 2020 website de lijst met compatibele controllers en sturen gedeeld en gelukkig is de lijst vrij lang te noemen. F1 2020 is vanaf 10 juli verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

PlayStation 4